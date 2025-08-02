6 وفيات في حوادث المرور والغرق خلال 24 ساعة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، عن حصيلة تدخلاتها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، والتي كشفت عن أرقام مقلقة لحوادث المرور والغرق عبر التراب الوطني.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة 3761 تدخلاً. أي بمعدل تدخل واحد كل 23 ثانية.

حصيلة حوادث المرور

فيما يخص حوادث الطرقات، سجلت مصالح الحماية المدنية 176 تدخلًا على إثر حوادث متنوعة.

وأسفرت هذه الحوادث عن حصيلة مأساوية تمثلت في حالتي وفاة و217 جريحًا.

وتُسلط هذه الأرقام الضوء على ضرورة تعزيز الوعي المروري وتوخي الحذر للحد من هذه الكوارث.

حصيلة حوادث الغرق

أما في مجال حوادث الغرق، فقد أظهرت الحصيلة جهودًا استثنائية من فرق الإنقاذ، حيث تم تسجيل 1101 تدخلاً أدت إلى إنقاذ 785 شخصًا من الغرق المحقق. فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة غرقًا.