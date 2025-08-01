6 وفيات في حوادث المرور والغرق خلال 24 ساعة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن حصيلة تدخلاتها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، والتي كشفت عن أرقام مخيفة لحوادث المرور وحوادث الغرق عبر التراب الوطني.

وحسب بيان للمديرة العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3882 تدخلا. أي بمعدل تدخل واحد كل 22 ثانية، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح والممتلكات.

حوادث المرور: 4 وفيات و286 جريحا

وفيما يخص حوادث الطرقات، سجلت مصالح الحماية المدنية 235 تدخلا على إثر حوادث متنوعة.

وأسفرت هذه الحوادث عن حصيلة مأساوية تمثلت في 4 وفيات و286 جريحا.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على ضرورة تعزيز الوعي المروري وتوخي الحذر للحد من هذه الكوارث.

حوادث الغرق : وفاة شخصين وإنقاذ 634 آخرين

وفي مجال حوادث الغرق، أظهرت الحصيلة جهودا استثنائية من فرق الإنقاذ، حيث تم تسجيل 748 تدخلا أدت إلى إنقاذ 634 شخصًا من الغرق المحقق. فيما سُجلت حالتا وفاة غرقا.