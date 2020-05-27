6 وفيات و306 جريح إثر حوادث مرور في ظرف 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6 وفيات وإصابة 306 شخص بجروح مختلفة جراء حوادث مرور متفرقة.

وأحصت الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة 3143 تدخل مسّت حوادث المرور والحرائق والإجلاء المنزلي وعمليات التحسيس من انتشار فيروس “كورونا”.

وقامت وحدات الحماية بـ 109 عملية تحسيسية من انتشار “كورونا” مع إجراء 163 عملية تعقيم عبر 30 ولاية، خصّت منشآت وهياكل عمومية وخاصة وبعض الشوارع.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بإجراء 208 تدخل عبر مختلف الطرق الوطنية والولائية من أجل حوادث مرور متفرقة خلفت وفاة 6 أشخاص وإصابة 306 آخرين بجروح.

وفي سياق تدخلاتها اليومية، انتشلت وحدات الحماية 3 جثث غرقوا في مسطحات مائية، أين غرق شاب في سد “ولجت ملاق” بتبسة وآخرين في سوق أهراس توفيا في بركة وسد “واد الشارف”.

هذا وقام أفراد الحماية المدنية بإخماد حريقين، الأول في بسكرة نشب في 5 “شاليهات” تستعمل كمراقد والثاني في سطيف نشب في بيتين لتربية الدواجن في بلدية صالح باي، خلف احتراق 6000 كتكوت.