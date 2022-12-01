6 و8 سنوات حبسا نافذا لولاة بومرداس السابقين والبراءة لوالي تيبازة السابق غلاي

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا. و مليون دج غرامة مالية نافذة لوالي بومرداس سابقا فواتيح عبد الرحمان.

كما تم إدانة ايضا كمال عباس بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة. مع حكما يقضي بإدانة ابنه المدعو (ك.م) بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة. والبراءة للوالي السابق لتيبازة نافذا موسى غلاي بصفته الأمين العام السابق لولاية بومرداس. و أحكاما متفاوتة تراوحت بين البراءة الى 4 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين من مستثمرين بالولاية ، مع الامر برفع الرقابة القضائية و رفع الحجز عن الحسابات البنكية لبعض المتهمين .

وجاءت هذه الاحكام بعد متابعة المتهمين في قضية فساد تتعلق بمنحهم قرارات امتياز لقطع ارضية بطريقة مخالفة للقانون لمستثمرين بالولاية ،ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وهي منح إمتيازات غير مستحقة و إساءة إستغلال الوظيفة ،و إستغلال النفوذ ،و المشاركة في إستغلال النفوذ ،و التزوير في محررات إدارية .

نجيبة سماي