60 ألف جزائري إتصلوا بالشرطة على الرقم الأخضر في جانفي

قامت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر جانفي 2018، بمعالجة 3564 قضية أفضت إلى توقيف 4935 مشتبه فيه.

أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، من بينهم 1924 شخص في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة.

وسجلت ذا ت المصالح 341 شخص متورط في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة.

تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، أودع منهم 50 الحبس المؤقت، و 2670 شخص متورط في مختلف القضايا.

وحسب بيان مصالح ولاية الجزائر تم معالجة 437 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات، و720 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص.

أما بالنسبة للجنح و الجنايات ضد الأسرة و الآداب العامة، فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر 26 قضية.

بينما تم معالجة 112 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية و المالية.

وفي إطار مكافحة المخدرات تمت معالجة 1732 قضية تورط فيها 1924 شخص، مع حجز 11.111كلغ من القنب الهندي.

بالإضافة إلى 31569 قرص مهلوس، 76.18 غرام من الكوكايين، و 6.1 غرام من الهيروين، 15 قرص من الإكستازي و 10 أقراص من السوبيتاكس.

و سجلت مصالح الأمن العمومي خلال هذه الفترة 16353 مخالفة مرورية، تم على إثرها سحب 5934 رخصة.

كما تم تسجيل 72حادث مرور أصيب على إثرها 80 شخصا بجروح، و تسجيل ثلاث حالات وفاة.

حيث أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى.

كما سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال نفس الشهر، 60 ألف مكالمة عبر الخط الأخضر 48-15 و كذا خط النجدة 17.

بالإضافة إلى 785 مكالمة خاصة بالرقم 104. وتبقى هذه الأرقام تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن كل ما من شأنه المساس بأمنهم وسلامتهم