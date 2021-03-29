60 ألف مترشح لانتخابات تجديد أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية

دراسة الملفات تتم على مستوى مديريات التربية

تقديم نتائج الانتخابات في نفس يوم الانتخاب والإعلان عن نتائج الطعون يوم 10 أفريل

أحصت مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، 60 ألف ملف ترشح خاص بتجديد أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية الولائية والوطنية، وهذا من خلال الانتخابات المزمع تنظيمها يوم 6 أفريل المقبل، حيث أكدت الوزارة بأن عملية دراسة الملفات تتم على مستوى مديريات التربية تحت الإشراف الشخصي لمدير التربية.

وحسب المنشور، فإن العملية الانتخابية تدوم لمدة شهر ونصف، على أن تبدأ باللجان الولائية وتنتهي برئيس اللجنة.

وتنقسم العملية الانتخابية إلى ثلاث مراحل، وهذا قصد رفع التجميد عن الملايير المجمّدة في الحسابات الخاصة بلجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية.

واشترطت الوزارة في المترشحين، عدم تعرضهم لعقوبة بسبب سوء تسيير مالي أو مادي، فيما فتحت الباب أمام الطعن لتفادي ترشح ممثلين لا تتوفر فيهم الشروط.

في المقابل، شدّدت الوصاية على تهيئة الظروف المادية والتنظيمية في مراكز الانتخاب يوما قبل العملية، بما في ذلك الظروف اللائقة لاستقبال وإطعام الوافدين، مع أخذ كل الاحتياطات اللازمة لتنظيم انتخاب هادئ، نزيه وشفّاف.

وبالنسبة لإعلان النتائج التي أفضت إليها الانتخابات الخاصة بممثلي المؤسسات التعليمية، فستكون في نفس اليوم، أي يوم الثلاثاء 6 أفريل 2021 قبل الساعة الخامسة مساءً على مستوى المؤسسات التعليمية، كما تبلغ في نفس اليوم، قبل الساعة السادسة، النسخة الأصلية من محضر فرز الأصوات المتضمن النتائج المؤقتة، في انتظار مباشرة إجراءات الطعن.

وتقوم خلية تنشيط ومتابعة الانتخابات المنصّبة على مستوى مديرية التربية تحت المسؤولية الشخصية والمباشرة لمدير التربية، بإعداد حوصلة الإحصائيات الواردة في محاضر الفرز للمؤسسات التعليمية.

ويتم تقديم الطعون في نتائج الانتخابات يوم الأربعاء 7 أفريل، حيث تتم دراستها والفصل فيها من قبل اللجنة الولائية للطعن يوم 8 أفريل، بموجب محضر يوقّع من طرف الجميع، بما في ذلك ممثلو النقابات، وتسلم نسخة منه إلى مدير التربية، وتعلن النتائج النهائية للطعون بخصوص هذه المرحلة يوم السبت 10 أفريل.

وقصد ضمان شفافية ومصداقية هذه العملية، يمكن للتنظيمات النقابية المعتمدة متابعة سير العملية الانتخابية في كل مراحلها، وعلى هذا الأساس، يطلب من السيّدات والسادة مديري التربية، تسهيل مهمة ممثلي النقابات بإسداء التعليمات اللازمة، قصد تسهيل مهامهم واعتماد ممثلين عنهم وموافاة مديرية التربية المعنية بقائمة إسمية لهم قبل تاريخ الانتخاب.