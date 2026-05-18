60 بالمائة تخفيضات على أسعار الإقامة في الفنادق التابعة لمجمع HTT

أجرى المجمع العمومي فندقة وسياحية تخفيضات تفاضلية لفائدة العائلات الجزائرية. تحسبا لموسم الاصطياف تصل نسبتها إلى ستين من المائة. من أجل التشجيع والترويج للسياحة الداخلية خاصة بالولايات السياحية من الوطن.

كما قالت المسؤولة الأولى على قطاع السياحة والصناعات التقليدية، حورية مداحي. في كلمة لها لدى افتتاحها اليوم الاثنين فعاليات الطبعة الخامسة والعشرين من الصالون الدولي للسياحة بقصر المعارض الصنوبر البحري، إن مصالحها تبنت مخطط التنشيط السياحي وتنويع العروض. من خلال تشجيع المؤسسات الفندقية العمومية والخاصة. على تقديم صيغ الإقامة الشاملة (ALL Inclusive) بأسعار تنافسية للعائلات الجزائرية.

وتزامنا مع انطلاق موسم الاصطياف، أشارت الوزيرة إلى اعتماد القطاع السياحي العمومي مجمع ـ فندقة سياحة. وحمامات معدنية (GHTT) سياسة تسعيرية تفاضلية للعائلات في مجموعة من الفنادق بتخفيض بنسبة 60 % على الإقامة. بنصف إقامة مع مجانية الإقامة للأطفال دون 12 سنة في الفنادق.

كما اعتمد المجمع نفسه عروضًا وباقات ترويجية للعائلات من 20.000 دج في الفنادق الساحلية لمدة 5 أيام. كما سيتم الإعلان عن إطلاق عدة صيغ. وباقات للعائلات بمناسبة الصالون الدولي للسياحة عبر كل الوحدات التابعة للمجمع.

أما بالنسبة للمشاريع الاستثمارية السياحية المنجزة في سنة 2026 من طرف القطاع الخاص. أفادت حورية مداحي بأنه سيتم استلام 60 مشروعًا سياحيًا. من بينها 30 مشروعًا سيدخل الخدمة في بداية الصيف في كل من ولايات وهران، عنابة، الطارف، تلمسان. جيجل، سكيكدة وعين تموشنت. ما سيسمح برفع طاقة وموقع وتعزيز الحضيرة الفندقية لتصبح 890 مؤسسة فندقية. بطاقة إجمالية تقدر بـ 104.000 سرير على مستوى 14 ولاية ساحلية. حيث تتنوع المشاريع على أنماط وصيغ مختلفة تتماشى مع الطلب المتزايد للعائلات الجزائرية وجاليتنا الوطنية. كما سيساهم هذا الارتفاع في خلق تنافسية في الأسعار وتنويع العروض على مختلف الأصناف من قرى ومراكب. وإقامات سياحية فندقية مجهزة بمختلف فضاءات الترفيه والراحة.

كما سطرت الوزارة مخطط عمل 2026-2028 يستند إلى رؤية شاملة لتثمين كافة مواردنا السياحية الطبيعة، الثقافية والتاريخية وكذا في مجال الصناعة التقليدية. إذ يرتكز هذا البرنامج الثلاثي -توضح الوزيرة- على إعادة بعث. وتشجيع السياحة الداخلية للعائلات والسياحة الحموية والجبلية. ودعم تنمية السياحة الصحراوية بما يضمن توزيعا عادلا للنشاط السياحي عبر كافة ربوع الوطن.

ولعل من أهم أهداف الطبعة الخامسة والعشرين للصالون. تلك المتعلقة بدفع عجلة التحول الرقمي ودمج منصات الحجز الذكية والتسويق الرقمي في المنظومة السياحية المحلية. وتشجيع الشركات الناشئة (Startups) على تقديم حلول مبتكرة تسهل تجربة السائح.

وتولي وزارة السياحة والصناعة التقليدية أهمية بالغة لرقمنة القطاع. وهي من أهداف هذه الدورة لدمج التكنولوجيات الحديثة. والذكاء الاصطناعي نصات الحجز الذكية والتسويق الرقمي في المنظومة السياحية المحلية وشجيع الشركات الناشئة (Startups) على تقديم حلول مبتكرة تسهل تجرد سائح من الفكرة إلى الرحلة من خلال مشاركة أكثر من 50 مؤسسة من أصحاب المشاريع المبتكرة.

