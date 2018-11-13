60 بالمائة نسبة الأشغال بمقر مجلس قضاء سوق أهراس

سيتم مطلع العام المقبل استلام مقر المجلس القضائي لولاية سوق أهراس الذي وصلت نسبة تقدم أشغاله إلى 60 بالمائة.

وأشارت مصالح الولاية إلى أن المرفق يقع بالقرب من القطب الجامعي “محمد شريف مساعدية” على الطريق الوطني رقم 16 نحوا عنابة.

من شأنه أن يعزز قطاع العدالة والارتقاء بالخدمة في هذا المجال.

وقد صمم هذا المرفق ليضم عدة قاعات للجلسات ومكاتب وحظيرتين لركن السيارات .

وسيشرع قريبا في أشغال إعادة تهيئة المقر القديم لمفتشية أقسام الجمارك الواقع بوسط المدينة ليحتضن مقر المحكمة الإدارية.

وهو ما سيحول دون تنقل المواطنين إلى ولاية قالمة المجاورة.

كما تجري الأشغال حاليا لإنجاز مؤسسة لإعادة التربية ببلدية أم لعظايم تتسع لـ300 مقعد.