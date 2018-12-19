60 دقيقـــة فقـــط لجمركـــة السلـــع بدايـــة مــــن 2019

النهار تنشر تفاصيل النظام الجديد للجمارك بالتنسيق مع الكوريين

«جمركة السلع ومراقبة الوثائق كانت تستغرق مدة تتراوح بين 96 و149 ساعة»

«النظام الجديد للجمركة سيقضي على ظاهرة الرشوة لدى أعوان الجمارك»

تقرر وبصفة رسمية تقليص آجال جمركة السلع عبر الحدود البرية والبحرية والجوية بنسبة تفوق المئة وخمسون من المئة، لتتم في أجل أقصاه ساعة واحدة، عوض 149 ساعة، بمجرد دخول الاتفاقية الموقعة بين المديرية العامة للجمارك الجزائرية ونظيرتها الكورية حيز التنفيذ اعتبارا من جانفي 2019.

وقالت مصادر رسمية بالمديرية العامة للجمارك، إن الاتفاقية الموقعة صبيحة أمس، بين فاروق باحميد ونظيره الكوري، ستمكن الجمارك الجزائرية من العمل بنظام الجمركة الإلكترونية، والذي سيعمل على تقليص جمركة السلع الموجهة للتصدير من 149 ساعة كنظام معمول بها حاليا إلى ساعة واحدة.

فيما تقلص آجال جمركة السلع عند الاستيراد وحتى المراقبة لها عبر الحدود بالتنسيق مع مصالح وزارتي التجارة والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، من 210 ساعة إلى ست ساعات، وتقليص آجال الرقابة على الوثائق من 96 ساعة إلى ساعة واحدة.

وأكدت على أن التقليص هذا في الآجال سيتم بصفة تدريجية قبل انتهاء آجال صلاحية الاتفاقية، التي ستُفعّل بحلول جانفي الداخل، وتنتهي بعد ثلاثة سنوات، أي مع نهاية 2021.

وقال، فاروق باحميد، المدير العام للجمارك، عقب التوقيع على الاتفاقية بمقر المديرية العامة، إن المشروع هذا سيغير طريقة نشاط الجمارك من خلال الاستفادة من الخبرة الكورية، التي تعتبر رائدة في المجال على الصعيد العالمي.

وستمكننا من تخفيض آجال وتكاليف الجمركة، كما سيغير نظام العمل والتعامل مع المسافرين على مستوى المطارات، «هناك تحدي كبير ونحن واعون بحجمه وسنعمل على رقمنة وعصرنة النظام الجمركي من أجل الدفع بالاقتصاد الوطني».

وأشار إلى أن التنسيق بينه وبين نظيره الكوري انطلق منذ ثمانية أشهر أي منذ شهر أفريل الماضي، وأن التجهيزات التي ستعمل من أجل رقمنة وعصرنة النظام الجمركي، تم استلامها منذ أربعة أيام، وأن الإشراف على مهمة التسيير سيكون من طرف 60 مهندسا جزائريا سيتلقون تكوينات داخل الوطن وخارجه وسيتكفلون بمهمة التحويل التكنولوجي.