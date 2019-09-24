60 راغبا في الترشح يسحبون استمارات اكتتاب التوقيعات لرئاسيات 12 ديسمبر

سحب إلى غاية اليوم الثلاثاء، 60 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، استمارات اكتتاب التوقيعات.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع، أن من بين الراغبين في الترشح للموعد الانتخابي القادم يوجد أحرار وممثلو أحزاب.

وبين هؤلاء ذكر المتحدث رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.

وكذا رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي ورئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة بالاضافة الى رئيسي حزبي التجمع الجزائري والجزائر للرفاه على التوالي علي زغدود ومراد عروج.