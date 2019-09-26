60 شخصا يسحبون استمارات الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل

سجّلت السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات سحب 60 شخصا إلى غاية، نهار أمس، استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

لحساب الرئاسيات المقبلة، المقررة يوم 12 ديسمبر 2019، حيث تضم القائمة رؤساء أحزاب سياسية وأحرار.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي ذراع.

أن السلطة مستمرة في استقبال ملفات الراغبين في الترشح للاستحقاقات الرئاسية المقبلة.

وتسليم الاستمارات لكل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة.

على غرار السن والجنسية والشهادة الجامعية.

ومن بين الذين سحبوا استمارات الترشح خلال الساعات الماضية من الأحزاب السياسية.

وذكر المتحدث رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي.

إلى جانب رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس الذي كان من أوائل الأحزاب السياسية المتقدمة لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات.

ومن بين المترشحين أيضا في الاستحقاقات المقبلة ممن سحبوا الاستمارات، عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن ڤرينة، إلى جانب رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي.

بالإضافة إلى رئيسي حزبي التجمع الجزائري والجزائر للرفاه، على التوالي علي زغدود ومراد عروج.

وأما بخصوص الشخصيات التي أقدمت على سحب استمارات الترشح، فيتقدمهم فارس مسدور، الخبير الاقتصادي .

والأستاذ الجامعي في الاقتصاد الإسلامي، إلى جانب آخرين أعلنوا نيتهم في الترشح على غرار الخبير في الفلك والجيوفيزيا لوط بوناطيرو.

ويشترط على الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة جمع 50 ألف توقيع على الأقل من 25 ولاية.

حيث لا تقل التوقيعات التي يتم جمعها من كل ولاية على 1200 توقيع.

مع إلزامية أن يكون الموقعون مسجلين على القوائم الانتخابية بالبلدية.