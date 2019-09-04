60 فنانا جزائريا يلتقون في غليزان لهذا السبب

سيجتمع أكثر من 60 فنان هذه الجمعة، بمدينة غيليزان، من أجل إحياء أكبر تجمع فني لصالح مرضى السرطان، جمعية “كافل اليتيم”،الطفولة المسعفة.

الحفل من تنظيم مؤسسة “فنك لاند”، وينطلق على الساعة الخامسة بعد الزوال، على أن يستمر إلى منتصف الليل.

وسيقام الحفل بالحديقة العامة وسط غليزان، بحضور عديد الفنانين، من بينهم مليكة بلباي، مصطفى بلا حدود.

وفريدة كريم ، محمد حزيم، والشابة دليلة، سليم الشاوي، عبد الله الكرد، مداني مسلم، طارق القليعي ، وحسان كركاش وآخرين.

للتذكير، يبلغ سعر دخول الحفل، 500 دج، وسيحمل الحفل شعار “فرحتنا في لمتنا”.