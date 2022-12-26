60 مليار دولار إحتياطي الصرف الجزائري

قال صلاح الدين طالب محافظ بنك الجزائر، أن احتياطي الصرف الجزائري يفوق 60 مليار دولار. أي مايعادل سنة ونصف من الإستيراد.

وأضاف صلاح الدين طالب خلال احتفالية الذكرى الستين لتأسيس بنك الجزائر، أنه وخلال جائحة كورونا أطلق بنك الجزائر في جويلية 2021 البرنامج الخاص بإعادة التمويل بقيمة 2100 دينار لصالح البنوك. بغرض توفير المزيد من السيولة المالية لدعم النشاط الإقتصادي في البلاد.

وأشار طالب في ذات السياق، أن بنك الجزائر كوّن سنة 2022 تحدي جديد فيما يخص التحكم في التضخم كظاهرة عالمية. حيث ركز بنك الجزائر على استعمال سياسة نقدية براغماتية. وبالخصوص سعر الصرف كأداة للتقليل من حدة التضخم المستورد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. في ظل تحقيق ميزان المدفوعات لأول مرة فائض منذ 2014. مما أدى إلى ارتفاع احتياطي الصرف الجزائري إلى 60 مليار دولار مايقارب سير سنة ونصف من استيراد السلع والخدمات.

وأوضح ذات المتحدث، أن مؤشر الملاءات للنظام المصرفي تعزز مسجلا نسبة 22 بالمائة. مشيرا إلى أن بنك الجزائر أدى بكل احترافية جميع المهام السيادية الموكلة اليه عبر 6 عقود من الزمن ورفع بمهنية جميع التحديات. حيث بادر بنك الجزائر منذ سنة 2020 بإصدار أوراق نقدية جديدة لترسيخ العمق التاريخي الثوري والثقافي للجزائر.

وأفاد طالب، أن قانون النقد والقرض الجديد سيسمح لبنك الجزائر من السير قدما في عصرنة النظام المصرفي لمواكبة التطورات الراهنة والمستقبلية في شقها التكنولوجي والإبتكاري. بالإضافة كذلك إلى ولوج المتعاملين الإقتصاديين لكل الأنظمة المصرفية الحديثة لإقرار قواعد تنموية مستدامة.

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