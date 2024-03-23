60 % من رحلات العمرة ألغِيت.. موسم كارثي وتخفيض عمرة لشهر من 56 إلى 30 مليون

تم إلغاء مالا يقل عن خمسين من المائة من الرحلات الجوية الخاصة بعمرة رمضان لموسم 2024، بسبب العزوف الرهيب وغير المسبوق منذ قرابة العقدين من الزمن من طرف الزبون الجزائري.

تكبدت وكالات السياحة والأسفار خسائر معتبرة في الآونة الأخيرة، بعد لجوئها إلى إلغاء حوالي ستين من المائة من الرحلات الجوية الرابطة بين مطارات الجزائر ونظيراتها للسعودية في إطار عمرة رمضان، حسبما أفاد به مولود يوبي بصفته رئيسا للاتحاد في تصريح خص به “النهار أونلاين”.

وأردف قائلا “موسم عمرة رمضان لهذه السنة كارثي ولم نشهده منذ الفترة التي اجتاحت فيها أنفلونزا الخنازير العالم”. مشيرا إلى أن السبب في ذلك يكمن في العزوف عن التسجيل من طرف الزبون منذ الفترة التي سبقت الشهر الفضيل وإلى غاية أول أيامه. ما جعلهم –يضيف المتحدث- نتصل بشركات الطيران على غرار الجوية الجزائرية ونظيرتها السعودية لإلغاء جل الرحلات. بما يمثل ستون من المائة وهذا رغم حجزنا لفنادق في الأراضي السعودية بتعسيرات مرتفعة.

الوضع هذا، جعل أصحاب وكالات السياحة تلجئ إلى خيار التخفيض الرهيب في تكاليف العمرة من أجل التقليص من حدة الخسائر. فعلى سبيل المثال لا الحصر -يقول محدثنا- أن تكلفة شهر كامل تم تخفيضها من 55 أو 56 مليون إلى 35 مليون سنتيم. أما تكلفة العشر الأواخر من عمرة رمضان فقد خفِضت من 45 إلى 30 مليون سنتيم. فيما لجأت شركات الطيران المنظمة للرحلات إلى ضم رحلتين في رحلة بسبب النقص الفادح في عدد الزبائن.

ويأتي هذا الوضع، في وقت كان فيه اتحاد وكالات السياحة والأسفار قد أعلن في وقت سابق عن تسجيل ارتفاع في الخدمات المقدمة لفائدة معتمرين الشهر الفضيل بعد عودة المعتمر الإيراني.