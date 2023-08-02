60% نسبة الزيادة في عدد الملتحقين بشعبة الطب

سجلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ارتفاعا كبيرا في نسبة قبول الطلبة الجدد على شعبة الطب مقارنة بالسنوات الماضية بعدما راجعت المعدل الموزون.

وقال مصدر من الوزارة، بأن نسبة الارتفاع بلغت ستين من المائة على شعبة الطب تم قبول بطاقات رغبات أصحابها، بعد إجراء تعديلات على المعدل الموزون وتغيير طريقة الحساب “إذا أحصينا ثمانية ألاف طالب جديد في شعبة الطب السنة الماضية فهذه المرة أحصينا قرابة ثلاثة عشر ألف طالب”، مشيرا هنا إلى الدائرة الوزارية ونظرا للشكاوى المتزايدة من طرف العديد من الناجحين الجدد الذين لم يسعفهم الحظ في الالتحاق بهذه الشعبة بسبب طريقة حساب معدل الالتحاق خلال المواسم الدراسية الماضية، قررنا هذه المرة مراجعة المعدل الموزون.

ويأتي ذلك، كتجسيد لرغبة الوزارة للرفع من نسبة الرضا لدى الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا، ما جعلها تقرر مراجعة كيفية احتساب معدلات الالتحاق بكافة الشعب، من خلال طرح مراجعة كيفية احتساب المعدل الموزون “في حالة ما إذا كان المعدل الموزون ليس في صالح الطالب الناجح في شهادة البكالوريا لدورة 2023، وفي حالة ما إذا كان المعدل العام للنجاح في شهادة البكالوريا يساوي أو يفوق الحد الأدنى للمعدل الموزون يمكن للطالب الالتحاق بالشعبة المرغوب فيها” وأكدت على أن الطريقة هذه شملت كافة الشعب والمسارات التي تخضع للمعدل الحسابي الموزون بغية تحسين نسبة الرضا لدى حاملي شهادة البكالوريا.

كما أقرت ذات الوزارةبأهمية إجراء تخفيض في معدلات الالتحاق بعدة شعب لفائدة الناجحين الجدد “خفضنا في معدلات الالتحاق كافة الشعب مثلا من معدل 14 إلى 13.50 ومن 13 إلى 12.50 إلى آخره”، قبل أن تشير إلى وجود استثناءات بخصوص التخفيض في المعدل لتشمل المدارس العليا للأساتذة نظير الإقبال الرهيب من طرف حاملي شهادة البكالوريا “المدارس العليا للأستاذة غير معنية بقرار تخفيض المعدل”.