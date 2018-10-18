60 ٪ تخفيضات على تذاكر الجوية الجزائرية لكل دول العالم

فيما أعلنت «طاسيلي» عن تخفيضات بـ30 ٪

الجزائر باريس بـ25 ألف دينار جزائري

أقرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية تخفيضات تصل إلى حدود 60 ٪ على كل الرحلات المتوجهة نحو أوروبا وآسيا وإفريقيا، على غرار فرنسا وإسبانيا ودول المشرق العربي وتركيا، وهذا انطلاقا من افتتاح صالون السياحة الدولي وإلى غاية 31 جانفي 2019.

وحسبما أعلنت عنه شركة الخطوط الجوية الجزائرية خلال افتتاح الصالون الدولي، أمس، فإن أسعار الرحلات نحو العواصم الأوربية على غرار باريس، فقد تم تحديدها بـ35 ألف دينار جزائري، أما برشلونة فقد تم تحديد سعرها بـ23 ألف دينار جزائري، أما روما فقد تم تحديد سعر الرحلة بـ32 ألف دينار جزائر للرحلة.

وبخصوص الرحلات نحو أمريكا الشمالية على وجه الخصوص كندا، فقد تم تحديد سعرها بـ85 ألف دينار جزائري، أما الرحلة إلى العاصمة الصينية بيكين فيصل سعرها إلى 92 ألف دينار جزائري، وبالنسبة للرحلات نحو العواصم الإفريقية، فيتراوح سعرها مابين 55 ألف دينار إلى 65 ألف دينار جزائري.

فيما تم تخفيض أسعار الرحلات إلى تركيا لـ35 ألف دينار جزائري بالنسبة لتلك المتوجهة نحو إسطنبول. وفي سياق ذي صلة، أعلنت شركة «طاسيلي» للطيران بمناسبة الصالون الدولي للسياحة عن تخفيضات في حدود 30 ٪ على كل الرحلات الداخلية بين المدن الجزائرية، بالإضافة إلى تخفيضات أخرى على الرحلات الدولية، خاصة منها تلك المتوجهة للعواصم الأوربية خاصة نحو فرنسا.

وحدد سعر الرحلة من العاصمة الجزائرية إلى ستراسبورغ بـ32 ألف دينار جزائري، أما رحلة الجزائر العاصمة باريس فقد تم تحديد سعرها بـ25 ألفا و900 دينار جزائري.