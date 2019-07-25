600 ألف منصب شغل و30 ألف مؤسسة إختفت في 2019

تلقت وزيرة الصناعة والمناجم تقارير سوداء من مختلف المديريات المركزية لوزارة صناعة تخص وضعية الإستثمار لستة أشهر الأولى من 2016.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهارأونلاين” نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة الصناعة، فإن عددا من المديريات المركزية ووكالات الاستثمار بوزارة الصناعة قد رفعت تقارير للمسؤولة الأولى عن القطاع تحدثت فيها عن تراجع الإستثمار بنسبة وصلت إلى26 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية.

وأكدت ذات المصادر، بأن هده المؤسسات التي لم تتمكن من الشروع في النشاط أغلبها مؤسسات صغيرة و متوسطة.

وتوظف ما بين 10 إلى 70 عاملا بالنسبة لكل مؤسسىة، من بينها 4 بالمائة مؤسسات في إطار إستثمار اجنبي.

وأرجعت ذات التقارير، أن أغلب هذه الاستثمارات كانت عبارة عن توسعات وفروع لشركات تعمل حاليا، لكنها ألغت إنشاء هذه الفروع والتوسعات بسبب العراقيل البيروقراطية التي واجهتها.

وتركزت العراقيل التي واجهت إنشاء المؤسسات بالأساس في عدم تمكنها من الحصول على القروض البنكية والعقار الصناعي.

بالإضافة إلى تأخر جمركة وإستيراد عدد من التجهيزات والآلات الموجهة لهده المصانع.