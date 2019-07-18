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600 طلب لتغطية نهائي “كان 2019” بين الجزائر والسنغال

الرياضة
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600 طلب لتغطية نهائي “كان 2019” بين الجزائر والسنغال
بقلم كريم.تيغرمت

قدمت عديد وسائل الإعلام العالمية، طلبا للحصول على الإعتماد، قصد تغطية نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، الذي سيجمع المنتخب الجزائري، بنظيره السنغالي.

وكشفت مصادر “النهار”، من العاصمة المصرية القاهرة، أن عدد الطلبات، الخاصة بوسائل الإعلام، الراغبة في تغطية هذا النهائي، بلغت 600 طلب.

وتعد هذه سابقة في نهائي كأس أمم إفريقيا، والتي تستقطب في هذه الطبعة، إهتمام إعلامي كبير، من مختلف دول العالم.

يذكر أن  نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، سيجرى غدا الجمعة، بملعب “القاهرة الدولي”، وسيجمع المنتخب الجزائري، بنظيره السنغالي.


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