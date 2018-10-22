62 من المئة نسبة امتلاء «الباراجات» و4 ملايير متر مكعب مخزنة

ستضمن استقلالية لمدة تقارب السنتين في انتظار فصل الشتاء

أدى التساقط الكبير للأمطار والاضطرابات الجوية التي عرفتها مختلف ولايات الوطن، خلال الفترة الأخيرة، إلى ارتفاع كبير في نسبة امتلاء السدود والتي بلغت إلى غاية بداية الأسبوع الجاري أزيد من 62 من المئة بـ80 سدا على المستوى الوطني.

وحسب الإحصائيات التي سجلتها مصالح وزارة الموارد المائية عن طريق الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، فإن نسبة امتلاء السدود قد بلغت إلى غاية، أمس، 62 من المئة، وهي نسبة امتلاء مرتفعة مقارنة بهذا التوقيت من السنة.

حيث قدرت نسبة المياه المخزنة في السدود أزيد من 4 ملايير متر مكعب مخزنة على مستوى هذه السدود، وهو ما سيضمن استقلالية مخزون المياه لمدة تتراوح ما بين 20 و24 شهرا، وهي النسبة التي تعتبر مرتفعة مقارنة بالنسب المعمول بها والمعتمدة عالميا، خاصة وأننا على مشارف فصل الشتاء، والذي تعرف فيه تساقطات الأمطار زيادة معتبرة بداية من شهر نوفمبر إلى غاية شهر أفريل.

وأكد المصدر الذي أورد الخبر لـ«النهار»، أن نسبة الامتلاء المرتفعة قد سجلت في سدود الجهة الشرقية للوطن على غرار ولايات جيجل وميلة وبجاية وتيزي وزو والطارف.

حيث بلغت نسبة امتلاء سد بوهارون وهو أكبر سد على المستوى الوطني المئة من المئة، مما أدى إلى تفريغ الكميات الزائدة فيه، وهي سابقة تحدث خلال هذه الفترة.

وفي سياق ذي صلة، كشف وزير الموارد المائية، مؤخرا، بأن مصالح دائرته الوزارية وتحضيرا لموسم الشتاء، تقوم بالعمل حاليا لإتمام إعداد استراتيجية وطنية للتصدي والوقاية من مخاطر الفيضانات تغطي كل ولايات الوطن وسيعلن عن مضمونها وآليات تنفيذها «قريبا».

وأكد نسيب بأن هذه الاستراتيجية التي سيتم الإعلان عنها قريبا وبالتعاون والشراكة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والاتحاد الأوروبي وبمساهمة عدد من القطاعات، ستسمح هذه بحماية المدن من مخاطر الفيضانات، والذي غالبا ما تقع خلال التساقط الكبير للأمطار في فترة زمنية قصيرة.