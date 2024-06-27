62.85 بالمائة نسبة النجاح في امتحان “البيام”

أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، مساء اليوم، أن نسبة النجاح في امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة جوان 2024) على المستوى الوطني بلغت 62.85 بالمائة.

وأوضح بيان الهيئة ذاتها، أن “نسبة النجاح الوطنية في شهادة التعليم المتوسط دورة 2024 بلغت 59.16 بالمائة.

أما بخصوص تلاميذ السنة الرابعة متوسط المقبولين في السنة الأولى ثانوي، فقد بلغ عددهم 585882 بنسبة 73.27 بالمائة”. يضيف المصدر ذاته.

كما بلغ عدد الناجحين المتمدرسين بتقدير 263088 من بينهم 7874 بتقدير ممتاز، و45554 بتقدير جيد جدا، و79334بتقدير جيد، و130326 بتقدير قريب من الجيد.

وذكر بيان وزارة التربية، بأن عدد المترشحين المتمدرسين المسجلين بلغ 805444، من بينهم 799612 مترشحين متمدرسين حاضرين، في حين بلغ عدد المترشحين المتمدرسين الناجحين 502521.

وتقدمت وزارة التربية الوطنية بهذه المناسبة، بتهانيها لكل المقبولين في السنة الأولى ثانوي متمنية لهم مزيدا من “التفوق والنجاح” في مسارهم الدراسي وحظ أوفر للذين لم يوفقوا، كما شكرت كل أعضاء الأسرة التربوية على المجهودات التي بذلوها طوال السنة الدراسية وكل الدوائر الوزارية والأسلاك الأمنية بفعالسة واقتدار لإنجاح هذا الامتحان.

وللاشارة، فقد تم اليوم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسـط دورة جوان 2024، إبتداء من الساعة الرابعة مساء.