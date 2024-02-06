624 مليار دينار ودائع الصيرفة الإسلامية في الجزائر

بلغت ودائع الصيرفة الإسلامية 623.83 مليار دينار حتى نهاية شهر جوان 2023. تم جمعها عبر 741 شباكا بنكيا مخصصا لهذا النشاط عبر كامل التراب الوطني. حسبما جاء في مذكرة ظرفية لبنك الجزائر.

وأوضح بنك الجزائر في مذكرته، أن “حجم ودائع الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك انتقل من 546.69 مليار دج في سنة 2022. ليبلغ 623.83 مليار دينار في نهاية جوان 2023، أي بارتفاع بنسبة 14.11 بالمائة ما بين نهاية 2022 ونهاية جوان 2023”.

كما أشار ذات المصدر، إلى وجود 12 بنكا معتمدا يعمل في الصيرفة الإسلامية حتى نهاية جوان 2023. منها ستة بنوك عمومية وستة خاصة. مؤكدا أن عدد الوكالات المخصصة لهذا النشاط قد انتقل من 69 وكالة مع نهاية 2022 إلى 75 وكالة في نهاية جوان 2023. فيما سجل عدد الشبابيك البنكية الخاصة بالصيرفة الإسلامية ارتفاعا. منتقلا من 655 إلى 741 شباكا خلال نفس الفترة. أما فيما يخص مؤشرات المتانة المالية، فقد أكد بنك الجزائر أن مستوى الملاءة المالية الإجمالية للبنوك “يبقى أعلى من الحد الأدنى المطلوب”. و”ما فتئ يتحسن خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023″.

كما أشار بنك الجزائر، إلى ارتفاع “ملموس” للإيرادات المالية بـ855.02 مليار دج في ظرف سنة. ليبلغ 7.823.31 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2023، مقابل 6.968.29 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2022، أي بارتفاع 12.27 بالمائة.

ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة مداخيل المحروقات بـ567،92 مليار دينار، -يضيف ذات المصدر-. موضحا أن هذه الإيرادات تشير إلى نسبة 55.80 بالمائة في المداخيل المالية الإجمالية.

أما فيما يخص مستوى الاحتياطي الرسمي للعملة الصعبة (لا يشمل الذهب النقدي)، فقد سجل ارتفاعا بـ 6.987 مليار موازي دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023.

وكان بقدر بـ67.981 مليار موازي دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2023، مقابل 52.763 مليار موازي دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2022. و60.994 مليار موازي دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2022.

في حين بلغ فائض الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات 6.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023. مقابل 11.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2022، حسب ذات المذكرة الظرفية.