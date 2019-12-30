62484 أستاذ يجتازون غدا مسابقة الترقية وهذا جدول الإختبارات

يجتاز يوم غد الثلاثاء، 62484 أستاذ، الإمتحان المهني لسنة 2019 الخاص بترقية أساتذة المراحل التعليمية الثلاث إلى رتبتي أستاذ رئيسي ومكون.

وحسب بيان لوزارة التربية الوطنية، اليوم الإثنين، يقدر عدد المناصب المالية المفتوحة 42677 منصب.

بينما يقدر عدد مراكز إجراء الإمتحانات، 233 مركز، حسب ذات البيان.

وخصصت الوزارة، لأجل ضمان السير الحسن لهذه الإمتحانات المهنية، 180 ألف أستاذ حارس و1400 مؤطر و600 ملاحظ.

كما خصص لتنظيم هذه الإمتحانات المهنية، 3 مراكز للتجميع للإغفال، و6 مراكز للتصحيح ومركز واحد للمداولات وإعلان النتائج.

ويمتحن المترشحون وفق جدول سير الإختبارات المبين في الوثيقةالمرفقة.