63 شهيدا ليلة الجمعة في قطاع غزة 

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة ليلة الجمعة إلى 63 شهيدا مع تسجيل عشرات الجرحى.

وارتقى 21 شهيدًا بينهم أطفال فيما أصيب عدد من الجرحى في قصف للاحتلال الصهيوني استهدف منزلاً في النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقلا عن شبكة الجزيرة، فإن طائرات حربية إسرائيلية من طراز إف-16 استهدفت منزل عائلة النادي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة نحو الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وأضافت المصارد ذاتها أن القصف أدى إلى تدمير مربع سكني، ما أسفر عن استشهاد 21 شخصا على الأقل من سكان المنزل والمنازل المجاورة.