63 مليون دج لترميم وإعادة تأهيل البريد المركزي في مستغانم

تم تخصيص مبلغ 63.6 مليون دج، لترميم وإعادة تأهيل مبنى البريد المركزي لمدينة مستغانم، حسبما أعلن مدير بريد الجزائر بالولاية، لـ”واج”.

وستشمل عمليات الترميم والتأهيل، لهذا المبنى ذو الطابع المعماري المميز، الواجهة الخارجية، بـ”42 مليون دج”، والمرافق الداخلية بـ”21.6 مليون دج”.

وأكد ذات المصدر، أن مكتب الدراسات الذي يقوم بهذه الأشغال، هو نفس المكتب المتخصص في العمران العتيق، المكلف بترميم وسط مدينة مستغانم.

وتدخل هذه العملية في إطار برنامج لتحسين الخدمات وعصرنة القطاع.

والذي مكن العام الماضي، من توسيع وإعادة تهيئة 9 مكاتب بريدية و17 مكتب بريدي.

وأكد بن عصمان بن ذهبية، أن بريد الجزائر استفاد من 6 مرافق من بينها الملحقة الإدارية لرواونة.

وكذا مفرزة الحرس البلدي بسيرات، ومقر قباضة الضرائب القديم بوسط المدينة.

وستتدعم شبكة مكاتب بريد الجزائر بمستغانم، والتي يبلغ عددها، 70 مكتب، بخمسة مكاتب جديدة خلال السداسي الأول من هذه السنة.

وذلك بكل من بلديات مستغانم، وبوقيرات وسيرات وبن عبد المالك رمضاني، حسب نفس المتحدث.

كما سيتم في غضون السنة الجارية، وضع حيز الخدمة 31 موزع آلي جديد، تضاف للـ23 موزع حالي.

ويعرف بريد الجزائر بمستغانم، وخصوصا في فترة الذروة، في فصل الصيف، عمليات مالية قياسية تشمل 7 ملايين حساب بريدي جاري.