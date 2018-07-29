63 % من العمال في الجزائر يشتغلون بالقطاع الخاص

يشغل القطاع الخاص في الجزائر 6.95 مليون عامل أي 63 بالمائة من إجمالي العمالة في البلاد حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

أما القطاع العام فهو يستوعب حوالي 4.09 مليون عامل أي 37 بالمائة من السكان المشتغلين والذين يقدر عددهم بـ 11.048 مليون عامل.

حسب دراسة مسحية أجراها الديوان في أفريل الماضي حول وضعية سوق العمل.

ويتكون إجمالي العمال والمقدر عددهم ب11.048 مليون عامل من 9.073 مليون رجل “82.1 بالمائة” و 1.975 مليون امرأة “17.9 بالمائة”.

كما تشير بيانات الديوان إلى أن ما يقرب من 7 من أصل 10 عمال

هم اجراء 69.6 بالمائة، علما بأنّ هذه النسبة هي أعلى في الوسط النسائي حيث تقدر ب75.3 بالمائة.

كما يتميز العمل النسوي بتمركزه الكبير في القطاع العام والذي يمتص 57.4

بالمائة من مجموع القوى العاملة النسائية مقارنة بنسبة 42.6 في المائة في

القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بتوزيع السكان المشتغلين حسب قطاع النشاط تظهر نفس البيانات أن المجالات الأكثر تشغيلا في الجزائر هي قطاع البناء بـ 1,9 مليون عامل (17,2

بالمائة من مجموع السكان الناشطين).

متبوعا بالوظيف العمومي (باستثناء قطاع الصحة) مع 1.73 مليون موظف بنسبة 15.7 بالمائة والتجارة 1.71 مليون أي بنسبة 15.5 بالمائة.

أمّا الصحّة والنشاط الإجتماعي 1.56 مليون أي بنسبة14.1بالمائة والصناعات التحويلية ب 1.33 مليون 12 بالمائة والفلاحة مع 1.14 مليون بنسبة10.4بالمائة.

في حين يقدر عدد العاملين في الخدمات الأخرى بـ 819 ألف عامل 7.4بالمائة.