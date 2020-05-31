63 وفاة و2516 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 63 وفاة و 2516 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة مع أرقام اليوم السابق .

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس، رصد 63 وفاة جديدة جراء العدوى، مقابل 57 وفاة في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد إلى 7797 وفاة.

كما سجلت الوزارة 2516 إصابة جديدة بالفيروس مقابل 2282 إصابة أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في الجمهورية الإسلامية 151466.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من “كورونا” ارتفع خلال اليوم الأخير من 116827 إلى 118848 شخص، فيما أجرت إيران 935894 فحص حتى الآن.