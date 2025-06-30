630 مليار دينار مصاريف صندوق التأمينات الاجتماعية في 2024

كشف مدير الاداءات بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، عبد الحفيظ جغري، أن مصاريف الصندوق للتكفل بكل الأخطار، بلغ أكثر من 630 مليار دينار جزائري سنة 2024.

وقال ذات المسؤول، لدى استضافته بالإذاعة الوطنية، إنّ عدد المؤمّنين اجتماعيا و ذوي الحقوق وصل إلى 30 مليون مستفيد من الضمان الاجتماعي وامتيازاته. كالأدوية التي وصل مبلغ تعويضها إلى 300 مليار دينار جزائري سنويا.

مضيفا أن الكم الهائل للخدمات والمعطيات، فرض على نظام الضمان الاجتماعي إدراج آليات عصرية للتسيير كالرقمنة بهدف تحسينه وحمايته.

وتابع جغري، أن اليوم وبفضل المنصات الرقمية التي وفّرها الصندوق وتوجيهات السلطات العليا للبلاد، أصبح المواطن يستفيد من الخدمات و المزايا بكل أريحية.

كما أشار جغري أنه بفضل الرقمنة أصدر الصندوق النسخة الثانية من بطاقة الشفاء التي ستسمح للمواطن بالاستفادة أكثر من مزايا التأمين الاجتماعي وبأكثر أمان.

حيث وصل عدد البطاقات الموزعة 17 مليون بطاقة للمؤمّنين وذوي حقوقهم من المصابين بالأمراض المزمنة.

وبالمقابل وصلت مصاريف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتكفل بكل الأخطار كالمرض، الأدوية، والأمومة. والعجز، الوفاة، حوادث العمل والأمراض المهنية أكثر من 630 مليار دينار جزائري سنة 2024.

كما أكد مدير الاداءات بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. أن مصاريف صندوق الضمان الاجتماعي جد معتبرة وهي أموال عمومية لذا وجب صرفها بعقلانية.

ودعا لمراقبة عمليات صرفها كالاستعمال المفرط للأدوية أواستعمالها بدون حق وكذا ظاهرة العطل المرضية وغيرها.

مشيرا الى أن المراقبة والمتابعة هدفها ليس للتقليص من مزايا وحقوق المواطن. بل للحد من الاستعمال المفرط لهذه الامتيازات. والحفاظ على حق المواطن وعلى توازن النظام و ميكانيزماته على حد سواء.