64 ألف تاجر يداومون يومي العيد وغرامات تصل 20 مليونا للمخالفين

أكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن 63 ألف و990 تاجر، معنيون بالمداومة يومي عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الجمعية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، أنه من بين هؤلاء التجار، 5695 خبازا، 474 وحدة انتاج، منها المطاحن، الحليب، المياه، والباقي نشاطات تجارة وخدمات مختلفة.

وحسب ذات البيان، فقد خصصت وزارة التجارة تطبيقا هاتفيّا “أسواق”، للتواصل وإعلام المستهلك.

ولفتت الجمعية، انتباه متعاملي النقل من الحافلات وسيارات الأجرة، أنّ محطات النقل البرّي ومحطات الوقود تكون في الخدمة طيلة أيّام العيد .

وأشارت أن القانون الخاص بتنظيم المداومة، حدد عقوبة للتاجر غير الملتزم بالمداومة، تتمثل في غرامة مالية بين 30 ألف دج و 200 ألف دج أو غلق المحل التجاري مدة 30 يوما.