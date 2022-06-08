64 بالمائة من خريجي التكوين يتم إدماجهم في سوق الشغل

أكد المدير العام للديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته سليمان جودي، إن 64 بالمائة من الشباب المتخرج من مراكز ومعاهد التكوين يتم إدماجهم في سوق العمل.

وأورد ذات المسؤول، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن هؤلاء المتخرجين، يتم إدماجهم بصفة نهائية أو مؤقتة أو عن طريق استحداث مؤسسات مصغرة أو متوسطة.

وأشار جودي إلى أن أجهزة الدعم المستحدثة من قبل الدولة تساعد في عملية الإدماج بسرعة. وفي مقدمتها الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية.

كما أكد ذات المسؤول، أن برامج التعليم والتكوين المقترحة من قبل القطاع تتسم بالجودة والنوعية وتتماشى مع حاجيات سوق العمل.

مشيرا إلى إن النسبة العالية للإدماج في صفوف المتخرجين مؤشر قوي على نجاعة منظومة التكوين والتعليم المهنيي في الجزائر.

وأكد جودي، أن مصالح التكوين، تقوم بتحيين التخصصات والبرامج التكوينية والتعليمية بصفة دائمة من خلال الاستجابة لحاجيات عالم الشغل المحلي والدولي.

كما تستأنس برأي وخبرة عديد الشركاء الأجانب سواء تعلق الأمر بمصر وبريطانيا وألمانيا والصين واليابان كونها رائدة في مجال التكوين والتمهين.

وقال المدير العام للديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل، أن اليوم الإقبال شديد على تخصصات الإعلام الآلي. وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والطاقات المتجددة والزراعة والفلاحة بشقيها النباتي والحيواني. وكذا قطاع الخدمات مثل الفندقة والإطعام .

كما كشف جودي إدراج تخصصات جديدة في مجال استغلال وإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عدد من الولايات. والتي شملت كلا من ولايات ورقلة وغرداية وبشار وميلة والجزائر العاصمة.

كما أدرجت الوزارة تخصصات جديدة في مجال الاستغلال الحرفي للذهب بكل من ولايتي تنذوف و بشار.

وتم فتح تخصصات في مجال استغلال ثروة المناجم “الفوسفات” في كل من تمنراست وجانت وإليزي.

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