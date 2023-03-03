64 % من الفرنسيين لا يثقون به.. شعبية ماكرون تتراجع وصعود مفاجئ لمارين لوبان

انخفض تصنيف شعبية رئيس الجمهورية الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمقدار خمس نقاط في شهر واحد. ليصل إلى أدنى مستوى له منذ إعادة انتخابه.

وحسب الاستطلاع الذي نشرته وسائل الاعلام الفرنسية، فإن شعبية ماكرون وصلت إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات. عقب الاحتجاجات التي رافقت خطة إصلاح نظام التقاعد المثيرة للجدل.

فخلال شهر واحد، خسر ماكرون 5 نقاط، حيث يشير الاستطلاع إلى أن 64٪ من الفرنسيين لا يثقون به. وهي أعلى نقطة منذ إعادة انتخابه ، ومنهم 41٪ (+6) لا يثقون به على الإطلاق.

عنصر آخر، هو أن ثقة رئيس وزرائه تتبع نفس المنحدر، وبالتالي لا تحميه. أما أولئك الذين لا يثقون في رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن فقد انتقلوا من 48٪ في جوان الماضي إلى 64٪ هذا الشهر.

أخيرًا ، كل الوزراء الذين تم اختبارهم في حالة تدهور حاد، ولا سيما أولئك الذين صعدوا للدفاع عن إصلاح نظام التقاعد. ومنهم غابرييل أتال ، أوليفييه فيران أو برونو لو مير.

وأشار الإعلام الفرنسي أن أكثر من يستفيد من تسلسل إصلاح المعاشات التقاعدية هي زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان. حيث صوت 35 ٪ من الفرنسيين لصالحها راغبين في رؤيتها تلعب دورًا مهمًا في الأشهر أو السنوات المقبلة على الساحة الفرنسية. حتى أنها فازت بالنقاط بين المتعاطفين مع اليسار المتطرف (+6 ، بنسبة 20٪).

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