64 وفاة في حوادث المرور منذ بداية السنة!

كشفت مصالح الحماية المدنية، عن إحصائيات الحوادث المرورية منذ بداية السنة، حيث خلفت 64 حالة وفاة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ عدد الحوادث منذ بداية السنة، 1821 حادث، خلفت وفاة 64 شخصا، وإصابة 2087 آخرين.

فيما تم تسجيل 179 تدخلًا، في حوادث المرور، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أسفرت عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 211 آخرين.

هذا ودعت مصالح الحماية المدنية، إلى إحترام قواعد السير والمرور، وخاصة الالتزام بالسرعة المحددة. وترك مسافة أمان كافية بين المركبات. وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة.