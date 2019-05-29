644 مليار ميزانية البرلمان 363 مليار منها تُصرف على النواب فقط

بلغت الميزانية السنوية المخصصة للمجلس الشعبي الوطني لحساب 2019، 644 مليار و400 مليون سنتيم، والتي صُرفت كلها دون استثناء.

وأشار مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني إلى أن هذه الميزانية تم توزيعها على مستحقات النواب، أجور الموظفين ووسائل التسيير.

وتتعلق المصاريف الخاصة بالنواب على وجه الخصوص، في التعويضات الرئيسية والمقدرة بـ مليار و767 مليون و797 ألف دينار،

إلى جانب تعويضات تكميلية للتمثيل والمقدرة بـ353 مليون و561 ألف دينار، تعويضات المسؤولية، بـ42 مليون و164 ألف دينار

تعويضات خاصة بالنواب ممثلي الجالية بالخارج، 76 مليون و147 ألف دينار، وتعويضات تكميلية لذات النواب بـ4 مليون و13 ألف دينار.

تعويضات خاصة بالمجاهدين، مليونين و646 ألف دينار، وتعويضات استعمال السيارة الشخصية، 44 مليون و352 ألف دينار، إلى جانب

تعويضات جزافية عن استعمال الهاتف والمقدرة بـ29مليون و820 ألف دينار جزائري، حيث يصل المجموع إلى مليارين و320مليون و500 ألف دينار.

كما بلغت قيمة المصاريف العامة ومصاريف النقل الخاصة بالنواب،749مليون و640ألف دينار، و569مليون و434ألف دينار مصاريف الضمان الإجتماعي والمنح العائلية للنواب.