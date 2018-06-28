65 ألف حالة طلاق.. وانخفاض الزواج بنسبة 5 % في 2017!

الديوان الوطني للإحصاء يكشف أرقاما مخيفة حول الانفصال والارتباط بين الأزواج:

التراجع في عدد الزيجات بالمقارنة مع عام 2016 بلغ 340 ألف حالة

بلغ عدد السكان المقيمين في الجزائر 42,2 مليون نسمة، في الفاتح من شهر جانفي 2018، مقابل 41,3 مليون نسمة خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، وحسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، فإن عدد المواليد الأحياء تجاوز مليون نسمة للعام الرابع على التوالي، وتظهر أرقام الديوان في هذا الصدد، بأن عدد المواليد الأحياء المصرح بهم لدى مصالح الحالة المدنية بلغ العام الماضي 1,06 مليون نسمة، بتراجع نسبته 0,7 من المئة مقارنة بـ2016.

وحسب الجنس، يتوزع عدد المواليد الأحياء في 2017 على 541.189 ذكر و518.325 أنثى، مما يعني تسجيل ميلاد 104 ذكر لكل 100 أنثى. وتصدرت ولاية الجزائر الولايات الأخرى من حيث عدد المواليد الجدد في 2017 بـ102 ألف مولود، متبوعة بسطيف بـ53 ألف مولود، ووهران بـ41 ألف مولود، وقسنطينة بـ38 ألف مولود، ثم باتنة بـ36 ألف مولود، وأشار الديوان الوطني للاحصائيات إلى استقرار معدل الخصوبة مقارنة بما سجل في2016، أي 3.1 طفل لكل امرأة.

وأوضح الديوان أن الزيادة الطبيعية للسكان بلغت 870 ألف نسمة في 2017، أي بنسبة نمو بلغت 2,09 من المئة. وكان عدد سكان الجزائر يبلغ في 1990 ما يقرب 25 مليون نسمة، قبل أن يرتفع في 2007 إلى 34.1 مليون ثم إلى 42,2 مليون في 1 جانفي 2018، وبين عامي 2000 و2009 لم يرتفع معدل النمو الطبيعي عن 2 من المئة، لكنه بدأ في تجاوز هذه النسبة ابتداءً من 2010 حسب الديوان.

وعن توزع سكان الجزائر حسب الجنس، تظهر نفس البيانات أن عدد الرجال يتجاوز بشكل طفيف عدد النساء، حيث بلغ عدد السكان الذكور 21,1 مليون نسمة حتى جانفي2017، مقابل 20,59 مليون من السكان الإناث، من إجمالي 41,72 مليون نسمة.

أما عن الفئات العمرية، تشير بيانات الديوان إلى أن عدد السكان الذين لا يتجاوز عمرهم 25 سنة بلغ 18,76 مليون نسمة، أي 45 من المئة من إجمالي السكان، ويقدر عدد السكان الأقل من 30 سنة بـ22,48 مليون نسمة أي 54 من المئة من إجمالي السكان.

فيما يتعلق بمعدل الوفيات العامة، سجل في عام 2017 وفاة 190 ألف حالة، أي بزيادة 10 آلاف حالة وفاة مقارنة بعام 2016، أما بالنسبة لمتوسط العمر المتوقع، فقد بلغ 77,6 سنة إجمالا مع 76,9 سنة للرجال و78,2 سنة للنساء.

وبخصوص الأطفال، بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن عام واحد 22 ألفا في عام 2017، وهو ما يعد انخفاضًا يكاد لا يُذكر، أما بالنسبة لعدد المواليد الموتى، فقد انخفض بنسبة 7 من المئة مقارنة مع عام 2016، حيث بلغ 13 ألف حالة في عام 2017.

من جهة أخرى، يشير الديوان إلى أن عدد الزيجات المسجلة واصل تراجعه المسجل منذ عام 2014، بينما تم تسجيل زيادة معتبرة في عدد حالات الطلاق.

وبهذا الخصوص، يشير الديوان إلى أن عام 2017 شهد انخفاضا في عدد الزيجات إلى 340 ألف حالة بانخفاض 5 من المئة مقارنة بعام 2016، بينما بلغ عدد حالات الطلاق المسجلة من قبل مصالح وزارة العدل 65 ألف حالة عام 2017، وهو ما يمثل زيادة نسبية بـ5,3 من المئة مقارنة بعام 2016.