65 ألف مواطن يستفيدون من منحة رمضان بالعاصمة

قال والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، أمس الخميس، أن قرابة 65 ألف مواطن بالعاصمة إستفاد من المنحة التضامنية الخاصة بشهر رمضان.

وأوضح السيد رابحي، في مداخلة له خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، أن المبلغ الإجمالي للمنحة الموزعة على المواطنين بالعاصمة، قدر ب652 مليون.

مشيرا إلى أن هذه المنحة التضامنية تم صبها في حسابات المستفيدين أسبوعا قبل بداية الشهر الفضيل.

وأضاف الوالي، أنه قد تم “فتح قرابة 280 مطعم للرحمة عبر كامل إقليم الولاية تقوم بتقديم 65 ألف وجبة ساخنة يوميا للمحتاجين وعابري السبيل.

منوها في هذا الصدد بمساهمة المجتمع المدني في تنظيم مطاعم الرحمة عبر بلديات الولاية.

وبخصوص ضمان وفرة المواد الاستهلاكية، أكد رابحي أنه تم “فتح 36 سوقا جواريا على مستوى 27 بلدية”.

بالإضافة الى نقاط للبيع المباشر لضمان تزويد الساكنة بالمواد الأساسية.

وفي إطار ضمان تزويد سكان العاصمة بالماء الشروب، أوضح الوالي أنه تم “وضع نظام لتوزيع المياه لضمان الرفع في تزويد سكان العاصمة بالمياه خلال الشهر الفضيل بقدرة تبلغ 825 ألف متر مكعب يوميا”.

ليكون التزويد في 60 بالمائة من البلديات يوميا بمعدل يتراوح ما بين 6 و8 ساعات و40 بالمائة من البلديات. يتم تزويدها بالمياه يوما بيوم بمعدل يتراوح ما بين 8 ساعات و12 ساعة.

مُخطط خاص لتعزيز وسائل النقل في رمضان

كما أكد والي ولاية الجزائر أنه تم “تسطير مخطط خاص لتعزيز وسائل النقل. مع تمديد ساعات العمل لتشمل الفترات الليلية إلى غاية الواحدة والنصف صباحا”.

كما لفت إلى أنه أسدى تعليمات باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان استفادة مواطني العاصمة من الخدمات البريدية في أحسن الظروف.

وفيما يتعلق برفع النفايات المنزلية خلال رمضان، أوضح رابحي أنه تم مضاعفة الإمكانيات المادية لمؤسستي “نات كوم” و “إكسترا نات”.

حيث تم تسخير قرابة 9800 عون وأزيد من 1000 شاحنة، بالإضافة إلى 2200 حاوية جديدة إضافية. مع اعتماد نظام عمل خاص يمتد من بعد الإفطار إلى غاية الرابعة من مساء اليوم الموالي.

ومن جهة أخرى، كشف الوالي عن تسطير برنامج ثري يشمل النشاطات الدينية والثقافية والرياضية عبر كامل إقليم الولاية.

كما كشف رابحي أن الولاية ستتدعم ب92 مطعما مدرسيا جديدا، إلى جانب اعتماد برنامج لتحديث وإعادة تأهيل وتجديد معدات المطاعم المدرسية.