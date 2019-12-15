65 بالمائة من الفرنسيين غير راضين على عمل ماكرون

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65 بالمائة من الفرنسيين غير راضين على عمل ماكرون
بقلم محمد.ك

كشفت نتائج حول  استطلاع شعبية “إيمانويل ماكرون” عن تراجع نسبة رضى الفرنسيين  حول اداءه،  ليصل إلى 34 ٪ من الفرنسيين الراضين على عمله فقط .

وبلغت نسبة الفرنسيين غير الراضين عن أداء رئيسهم  65 ٪ ، وفقًا لاستطلاع أجرته مجلة فرنسية ” لو جورنال ديمونش”.
وحسب جريدة “لوفيغارو” الفرنسية، فإن نسبة عدم الرضى ارتفعت بسبب إصلاح نظام التقاعد.

من جانبها ، شعبية رئيس الوزراء إدوارد فيليب، فقدت نقطة واحدة في ديسمبر ، إلى 36  بالمائة حيث زادت نسبة  “غير راضين “بنقطتين إلى 62 ٪ و “غير راضين للغاية” بنسبة 4 نقاط، ينخفض معدل المستجيبين الذين لا يتكلمون بنقطة واحدة ، إلى 2 ٪.


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