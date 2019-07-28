65 قتيلا على أيدي جماعة بوكو حرام بنيجيريا

لقي 65 شخصا حتفهم اليوم الأحد بنيجيريا بعد تعرضهم لهجوم مسلح من قبل جماعة بوكو حرام، التي إستهدفت جنازة شمال شرق البلاد.

وتأتي هذه الحصيلة بعد العثور على عشرات القتلى إثر الهجوم الذي وقع السبت في قرية قريبة من مدينة مايدوغوري عاصمة الولاية

التي تحمل الاسم نفسه، وقال مدير الحكومة المحلية محمد بولاما، “قتل 65 شخصا وأصيب 10 آخرون”.

وأوضح بولاما أنّ 20 قتلوا في الهجوم الأولي، بينما قتل عدد كبير كانوا يحاولون مطاردة الجهاديين.

وأكد قائد ميليشيا محلية تتصدى لبوكو حرام إرتفاع أعداد الضحايا، ولكنّه أعطى حصيلة مختلفة قليلا.

وأبدى بولاما إعتقاده أنّ الهجوم سببه مقتل 11 عنصراً من مقاتلي بوكو حرام قبل أسبوعين بأيدي سكان محليين،

وذلك حين إقتربوا من قريتهم، وإستحوذ السكان على 10 بنادق رشاشة.

وأسفرت هجمات الجهاديّين المستمرّة في شمال شرق نيجيريا منذ نحو عقد، عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد زهاء مليونين.