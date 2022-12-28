65 متهما أمام المحكمة لاعتدائهم على 41 شرطيا خلال تحريضهم السكان على التجمهر بخراطة

باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء. في محاكمة 65 متهم يتواجد منهم 26 موقوف بسجن الحراش، والبقية استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق.

ويتابع المتهمون في في القضية بجنايات ارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية. تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي. عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص. وتعريض أمنهم وحياتهم للخطر، وجنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن والمساس بالممتلكات والتحريض على التجمهر غير المسلح.

وفي تفاصيل الملف فإن الوقائع تعود الى تاريخ 2 سبتمبر 2011، في حدود الساعة العاشرة صباحا اين تجمع حوالي 660 شخص بالقرب من محطة النقل للمسافرين بذراع القايد بخراطة ، مرددين عبارات معادية لنظام الحكم، وكذا تحريض الشباب والسكان على احداث الفوضى وإغلاق الطريق العام، كما قاموا بغلق الطريق ومنع المارة من العبور، وخلالها تدخل عناصر الضبطية بعد منادات التفرقة رفض المتجمهرين الانصراف واخلاء المكان، كما ابدى البعض مقاومة عنيفة ادت إلى وقوع اصابات وسط صفوف رجال الشرطة، بحيث خلفت المواجهات اصابة 41 شرطي بجروح متفاوتة.

وعليه قامت مصالح الأمن بتوقيف المتهمين محل المتابعة بعد استغلال كاميرات المراقبة وبالاستناد الى تصريحات بعض الموقوفين.