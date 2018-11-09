65 مليون دينار لتحسين التموين بالمياه الصالحة للشرب بورقلة

تم تخصيص مبلغ بقيمة 65 مليون دينار جزائري،لولاية ورقلة،من أجل تحسين التموين بالمياه الصالحة للشرب عبر الولاية،وذلك في إطار الميزانية الأولية لسنة 2019 .

وتشمل العمليات التنموية المقررة في هذا الصدد إعادة تأهيل شبكة المياه الصالحة للشرب بعدة مناطق ببلدية “تقرت”،وتوسيعها وتجديدها بحي سيدي محمد السايح (بلدية العاليا ).

إضافة إلى أشغال توسيع على مستوى عديد الأحياء السكنية ببلدية “عين البيضاء”

كما استفادت بلدية النزلة بالولاية المنتدبة تقرت، بمبلغ 10 ملايين دينار،لإعادة تأهيل شبكة المياه الصالحة للشرب .

كما رُصد مبلغ مالي مماثل في إطار المساهمة في تصليح الأعطاب، التي تتعرض لها الشبكة عبر مختلف مناطق الولاية .