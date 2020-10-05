65 من المئة تخفيض على تأمين سيارات موظّفي التربية

أبرمت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، اتفاقا جديدا مع شركة التأمين SAA، لتأمين سيارات موظفي القطاع، وأبلغت اللجنة موظفي القطاع بضرورة ملء الرقم التسلسلي لسياراتهم وتقديمه للشركة للتكفل بعملية التأمين.

وتقترح الاتفاقية تخفيضات كبيرة على قيمة التأمين على السيارات للموظف أو أقاربه، على غرار الزوج، الزوجة والأولاد، حيث يستفيد المؤمّن من تخفيض قيمته 65 من المئة إذا كانت السيارة ملكا للموظف الناشط أو المتقاعد من قطاع التربية، في حين، يستفيد الأقارب المباشرون، كالزوج، الزوجة والأولاد، من تخفيض قيمته 40 بالمائة من قيمة التأمين على الأخطار غير الإجبارية التأمين الشامل، والتأمين على القيمة السوقية والسرقة والحريق وأضرار التصادم، والتي تنطلق التسعيرة فيها من 3 ملايين سنتيم فقط.

وحسب جدول الامتيازات الخاصة بعمال التربية الوطنية ضمن الاتفاقية الخاصة بالتأمين، فإنه يمكن للموظفين الاستفادة من امتيازات وتخفيضات كبيرة في التأمين على الحوادث الطبيعية، كالزلازل والفيضانات والعواصف العاتية، حيث يتحصل المؤمّن على تعويضات بنسبة 80 من المئة مع اقتطاع 2 من المئة من مبلغ التعويض، أين يتحصل المؤمّن على تعويض بقيمة مالية تصل إلى 80 بالمئة من قيمة الممتلكات التي تعرضت للأضرار، في حين، يتم التحصل على امتيازات أخرى على السرقة في حال تعرض المؤمّن لسرقة أغراضه، أين يتم تعويض قيمة المسروقات كاملة، إضافة إلى التعويض على العتاد الخاص بالإعلام الآلي من ضياع معلومات أو مصاريف إضافية، والتي تبلغ قيمة التعويض عليها 5 ملايين سنتيم خلال مدة شهر واحد.

كما يتحصل الموظفون على تأمينات أخرى، على غرار الوفاة أو العجز الدائم والمؤقت والمصاريف الطبية والصيدلانية، والتي تتراوح بين 20 مليون سنتيم في حالة الوفاة ومليون سنتيم على المصاريف الطبية والصيدلانية.