65.19 بالمائة نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن النسبة الإجمالية للتلاميذ المتمدرسين الناجحين في شهادة التعليم المتوسط، بلغت 65.19 بالمائة.

وحسب بيان للوزارة، عقب الإشهار الرسمي عن نتائج الإمتحان، صباح اليوم الأحد، على الساعة العاشرة، بلغت النسبة الإجمالية للتلاميذ المتمدرسين الناجحين في شهادة التعليم المتوسط 65.19 بالمائة.

بينما بلغت النسبة الإجمالية للتلاميذ المقبولين في السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، 74.39 بالمائة.

وأضاف البيان، أن العدد الإجمالي للمسجلين “متمدرسين وأحرار”، بلغ 877.046 تلميذا. بينما بلغ العدد الإجمالي للحاضرين “متمدرسين وأحرار”، 865.446 تلميذا.

وبالنسبة للمترشحين المتمدرسين، بلغ عدد المترشحين المتمدرسين المسجلين، 864.896 تلميذا. وعدد المترشحين المتمدرسين الحاضرين 857.849 تلميذا. وعدد المترشحين المتمدرسين الناجحين 559.214 تلميذا.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، فبلغ عدد المترشحين الأحرار المسجلين، 12.150 تلميذا. وعدد المترشحين الأحرار الحاضرين،7.597 تلميذا، وعدد المترشحين الأحرار الناجحين، 2.142 تلميذا.

وفيما يخص توزيع النتائج بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، فقد بلغ مجموع المترشحين المتمدرسين الناجحين بتقدير 296.036 تلميذا، منهم 6.302 تلميذا نجح بتقدير ممتاز، و46.408 تلميذا بتقدير جيد جدا، و89.949 تلميذا بتقدير جيد، و153.377 تلميذا بتقدير قريب من الجيد.

وبهذه المناسبة، تقدمت وزارة التربية الوطنية بأحر التهاني إلى جميع التلاميذ الناجحين. متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في مسارهم الدراسي.

كما عبرت عن تمنياتها بالتوفيق في الدورات القادمة للتلاميذ الذين لم يسعفهم الحظ في هذه الدورة. داعية إياهم إلى مواصلة الجهد والمثابرة.

وتوجهت الوزارة بخالص عبارات الشكر والتقدير إلى كافة أفراد الأسرة التربوية على ما بذلوه من جهود متواصلة طيلة السنة الدراسية.

كما شكرت مختلف القطاعات الوزارية والهيئات والأسلاك الأمنية التي ساهمت بفعالية واقتدارو إنجاح هذا الامتحان الوطني. من خلال توفير الظروف التنظيمية والأمنية الملائمة لضمان سيره في أحسن الظروف.