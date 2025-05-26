650 مليار دينار نفقات CNAS سنويا

كشف المدير المركزي للأداءات بالصندوق الوطني للعمال الأجراء CNAS، عبد الحفيظ جغري، أن نفقات الصندوق تبلغ حوالي 650 مليار دينار سنويًا. وهذا لتغطية احتياجات نحو 30 مليون مستفيد من منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر. مما يعكس حجم التحديات المرتبطة بتمويل هذا النظام الواسع.

وقال المدير المركزي للأداءات بالصندوق الوطني للعمال الأجراء CNAS، للقناة الأولى للاذاعة الجزائرية، إنّ قرار إطلاق خدمة تحيين بطاقة الشفاء عبر الصيدليات تدخل في إطار تحسين الخدمات و تيسير العملية على المؤمّنين. الذين يقدر عددهم بـ7 ملايين عامل أجير. بحيث كانت العملية في السابق تتطلب من المؤمّن تحيين بطاقته سنويًا في بداية شهر أبريل. ما كان يشكل ضغطًا كبيرًا على أعوان الصندوق ويستدعي تجنيد موارد بشرية وتقنية هائلة.

و أضاف المتحدث قائلا، “الإجراء الجديد يهدف إلى تسهيل حياة المؤمن وإعفائه من عناء الطوابير، بما يتماشى مع سياسة الصندوق الهادفة إلى رقمنة وتحديث الخدمات.

التوسع في التعاقد مع المهنيين الصحيين

و ضمن هذا السياق، وفي سياق تطوير الخدمات أوضح جغري أن عدد الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق تجاوز 13 ألف صيدلية. وهي تعمل ضمن نظام “الدفع من قبل الغير”، مما يضمن تغطية طبية منتظمة. خاصة لمرضى الأمراض المزمنة و البالغ عدهم سنة 2024 أكثر من 5.8 مليون مريض لدى الصندوق. مشيرا إلى توسيع التعاقد ليشمل مؤسسات مختصة مثل جراحة القلب والشرايين، تصفية الدم، والنقل الصحي.