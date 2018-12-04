«650 مليار قيمة مخالفات الصرف المتعلقة بالتجارة الخارجية» 

مدير الإعلام والاتصال للمديرية العامة للجمارك جمال بريكة:

«المخالفات تتعلق بالتصريح الكاذب وعدم الامتثال لإجبارية التصريح وعدم إدخال الأموال»

بلغت قيمة مخالفات الصرف المتعلقة بالتجارة الخارجية المسجلة من طرف مصالح الجمارك، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018، أكثر من 6.58 مليار دينار.

كشف مدير الإعلام والاتصال للمديرية العامة للجمارك، جمال بريكة، بأن مصالح الجمارك سجلت 311 قضية خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي وسبتمبر 2018، تتعلق بمخالفات للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال الصرف وحركة الأموال.

وتتعلق المخالفات بالتصريح الكاذب وعدم الامتثال لإجبارية التصريح وعدم إدخال الأموال وعدم الامتثال للإجراءات المقررة أو الإجراءات المفروضة وغياب التصريح اللازم، وكذا عدم مراعاة شروط تطبيق مختلف هذه الإجراءات.

وأضاف المسؤول بأن القيمة الفعلية للمخالفات المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2018، قدرت بأكثر من 7.2 مليار دينار، أنجرت عنها غرامات إجمالية تقدر بأكثر من 28.07 دينار، وتمثل مخالفات الصرف ذات الصلة بالتجارة الخارجية 91 من المئة من إجمال المخالفات المسجلة.

من جهة أخرى، فإن المخالفات المتعلقة بالتصريحات الكاذبة المتعلقة بالقيمة «زيادة في حجم القيمة أو أرقام خاطئة حول القيمة المحولة» المسجلة من طرف مصالح الجمارك تصل إلى 145 قضية، تمثل قيمة إجمالية قدرها أكثر من 4.42 مليار دينار، وفيما يخص الغرامات المنجرّة عن المخالفات المتعلقة بالتصريحات الكاذبة المرتبطة بالقيمة قدرت بأكثر من 19.9 مليار دينار.

كما عرفت سنة 2017، ما إجماله 485 قضية مرتبطة بمخالفات الصرف تمثل ما قيمته من 8.72 مليار دينار، حيث بلغت قيمة الغرامات المنجرة عنها نحو 34.3 مليار دينار. وحسب بريكة، فإن هذا الانخفاض راجع إلى تراجع عمليات التجارة الخارجية وتنفيذ إحدى التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتحويل العشوائي للحاويات، وكذا إحداث حركة على مستوى الموظفين العملياتيين للجمارك.