655 كغ.. توقيف سيارة جزائري في فرنسا بسبب الحمولة الزائدة

اعترضت قوات الدرك الفرنسية سيارة كانت في طريقها إلى الجزائر نهاية الأسبوع الماضي. وكانت المركبة محملة بحمولة زائدة قدرها 655 كيلوغراما. حيث تم تغريم سائقها أين اضطر إلى طلب المساعدة من صديق.

ونشرت قوات الدرك الفرنسي على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة للإعجاب لسيارة متوقفة. حيث نرى جبلًا حقيقيًا من الأشياء الملفوفة بالقماش المشمع على سطح السيارة. محاطًا بدراجتين ناريتين للشرطة. الجبل الذي يبدو أنه صامد بأعجوبة بفضل العديد من أدوات الشد.

وتم رصد سائق السيارة من قبل الدرك. حيث كان هذا الرجل البالغ من العمر خمسين عامًا مسافرًا على الطريق السريع المؤدي إلى الجزائر خلال نهاية هذا الأسبوع. عندما اصطحبه رجال الدرك التابعون لسرب سلامة الطرق الإقليمي (EDSR) في تارن وغارون إلى أقرب منطقة استراحة.

وبمجرد وصولهم، تمكنوا من وزن السيارة باستخدام حقيبة إلكترونية حديثة متصلة بموازين محمولة. ووجدوا 655 كغ أكثر من اللازم. ولذلك أعاد رجال الدرك السيارة وحمولتها إلى لواء مونتوبان، حسبما ذكرت صحيفة la dépêche de midi. وهناك، كان على سائق السيارة تفريغ كل شيء، وإلا فلن يتمكن من مواصلة رحلته.

ولذلك دعا صديقًا من تولوز ليريحه من حمولته. كان صديقًا متعاونًا إلى حدٍ ما، إذ استغرق الأمر منه 3 رحلات ليأخذ الكراسي والطاولات والملابس التي كانت تحملها السيارة. وتمكن سائقها أخيرًا من المغادرة، بعد أن تم إعفاءه من حمولته بالإضافة إلى غرامة قدرها 350 يورو.