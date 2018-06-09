66 ضابط بالدرك الوطني يؤدون اليمين بمجلس قضاء العاصمة

أدى اليوم السبت، 66 ضابطا وطالب ضابط من الدرك الوطني، اليمين بمجلس قضاء العاصمة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات البيان، أن الدفعة الـ51 لضباط الدرك الوطني أتمموا فترة تكوين دامت سنتين منها سنة واحدة بالأكاديمية العسكرية لشرشال، أين تلقوا تكوينا أساسيا وقاعديا مشتركا على غرار المدارس العليا للجيش الوطني الشعبي.

وفي السنة الثانية انتقلوا إلى المدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدة، حيث تابعوا تكوينا تخصصيا يمكنهم من أداء المهام المسندة لهم في مختلف وحدات الدرك الوطني.

وأشار البيان، إلى أن الدفعة التي تتكون من 66 ضابطا وطالب ضابط أنهوا تكوينهم بالمدرسة بالنجاح في الامتحان النهائي الذي أشرفت عليه لجنة مختلطة تتكون من ضباط الدرك الوطني وقضاة.