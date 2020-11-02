66.8 بالمائة نسبة التصويت بـ”نعم” على الدستور الجديد

أفرجت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن النتائج النهائية لاستفتاء تعديل الدستور من قبل الشعب الجزائري.

وبلغت نسبة التصويت من قبل الشعب الجزائري، بـ”نعم” 3355518 صوت أي 66.80 بالمائة.

أما المصوتون بـ”لا” فقد بلغ 1667867 أي 33.20 بالمائة.

وبلغت نسبة مشاركة الشعب الجزائري الأولية، عند انتهاء عملية الاستفتاء 23.72 بالمائة.

وصرح محمد شرفي، في وقت سابق، أنه جرى تسجيل تجاوزات في بعض مناطق الوطن.

وتمثلت التجاوزات، في التعدي على الأملاك وتخريبها، غير أنه راح يقلّل من شأنها ويصفها بأنها لم تؤثر على مجريات الاستفتاء.

وعلق شرفي عن نسب المشاركة في الاستفتاء، قائلا إنها كانت متفاوتة من ولاية إلى أخرى.

واعتبر المتحدث، أن سلطة الانتخابات نجحت في تنظيم الاستفتاء في مثل هذه الظروف الصحية الاستثنائية.