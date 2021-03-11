كشفت مجلة الجيش عن وجود 670 صفحة، 670 صفحة فيسبوك تُدار من فرنسا والكيان الصهيوني والمغرب تشن حربا ضد الجزائر.

وقالت إن عدد الصفحات الفيسبوكية لوحدها التي تدار في المغرب لمهاجمة الجزائر وجيشها تصل إلى أكثر من 500 صفحة.

ومن فرنسا نحو 150 صفحة ومن الكيان الصهيوني نحو 20 صفحة.

وتقوم هذه الصفحات بالترويج لمنشورات صفحات أخرى تهاجم السلطة والجيش، وتنشر الأخبار الكاذبة والإشاعات.

وآخر هذه الأخبار، تلك التي زعمت أن الجزائر أرسلت جيشها للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود، تحت مظلة قوات أجنبية.

وأشارت أن أعداء الجزائر ومنهم أبناء جلدتنا لجؤوا إلى الغرف السوداء والمخابر الخفية لابتكار وتصنيع فيروسات أكثر فتكا من كورونا.