67,56 بالمائة نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن النسبة الاجمالية للتلاميذ الناجحين المقبولين في امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2025، بلغت 67,56 بالمائة.

وحسب بيان لوزارة التربية، فقد بلغ العدد الإجمالي للتلاميذ المسجلين 827.000، بينما بلغ عدد المترشحين المتمدرسين المسجلين، 814543 تلميذاً. وعدد المترشحين المتمدرسين الحاضرين 808499 تلميذاً. وبلغ عدد المترشحين المتمدرسين الناجحين 433308 تلميذاً.

بينما بلغ عدد المترشحين الأحرار المسجلين 12457، وعدد المترشحين الأحرار الحاضرين 7902، وعدد المترشحين الأحرار الناجحين 2338.

فيما بلغ مجموع الناجحين المتمدرسين بتقدير 216139 تلميذاً، موزعين كالآتي: تقدير ممتاز 3931 تلميذاً، وتقدير جيد جدا، 34699 تلميذاً، وتقدير جيد 68905 تلميذاً، وتقدير قريب من الجيد، 108604 تلميذاً.

هذا وتقدمت وزارة التربية الوطنية بتهانيها لكل المقبولين في مرحلة التعليم ما بعد الالزامي متمنية لهم مزيدا من التفوق والنجاح في مسارهم الدراسي. وتمنت حظا أوفر للذين لم يوفقوا في هذه الدورة.

كما شكرت الوزارة، كل أعضاء الأسرة التربوية على جهودهم التي بذلوها طوال السنة الدراسية. وكل الدوائر الوزارية والأسلاك الأمنية المساهمة بفعالية واقتدار في إنجاح هذا الامتحان.