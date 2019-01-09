689 موقعا معرّضا للفيضانات بالجزائر

سمحت الإستراتيجية التي قامت بها وزارة الموارد المائية من تحديد 689 موقعا معرضا للفيضانات في الجزائر.

وقال صالح لحلاح رئيس دائرة إستغلال شبكات التطهير أن الجزائر معرضة للفيضانات، وتم تحديد 21 ولاية تعرضت لأمطار طوفانية.

وفيضانات سنة 2018 والتي سخرت على إثرها السلطات أغلفة مالية لمحو آثار الفيضانات وإعداد استراتيجية للحد منها.

وأضاف ذات المتحدث، أن الإستراتيجية تعتمد على 3 محاور تتمثل في الوقاية التنبؤ والحماية.

والتي سمحت بتحديد كل المواقع المعرضة للفيضانات وبلغ عددها 689 موقعا في الجزائر ويتم التكفل بالمواقع في إطار برامج وزارة الموارد المائية.