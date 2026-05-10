69 قتيلا في هجوم مسلح شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

قتل 69 شخصا على الأقل معظمهم من المدنيين جراء هجوم نفذته ميليشيا مسلحة في إقليم إيتوري الواقع شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسب السلطات المحلية.

وأفادت السلطات بأن الهجمات استهدفت قرى معزولة في إيتوري, مشيرة إلى أن معظم الضحايا من المدنيين.

وكان مسؤولون محليون قد أعلنوا في أفريل الماضي مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات نفذها مسلحون. تابعون لتنظيم “داعش” الإرهابي شرق البلاد.

من جانبها، ذكرت مصادر أمنية أن تردي الأوضاع في المنطقة تسبب في تأخر عمليات انتشال الضحايا لعدة أيام. في ظل تصاعد حدة أعمال العنف التي تشهدها المنطقة.

