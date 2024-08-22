69 قتيلا و300 جريح في حوادث مرور خلال أسبوع

سجلت مصالح الدرك الوطني، على مستوى مناطق إختصاصها، هلاك 69 شخصا وإصابة 301 آخرين بجروح إثر وقوع 168 حادث مرور جسماني خلال الأسبوع الجاري.

وقال المكلف بالإتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني، الرقيب أول عبد الحميد عمراني. في تصريح لـ”وأج”، أن العامل البشري يبقى “المتسبب الرئيسي” في هذه الحوادث بفعل عدم التقيد باحترام قواعد المرور. حيث تسبب السائقون في 153 حادثا، منها 42 حادثا بسبب السرعة المفرطة. و17 حادثا بسبب السير على اليسار “عدم احترام الاتجاه. و17حادثا آخر بسبب تغافل السواق، 13 حادثا بسبب عدم احترام المسافة الأمنية, فيماتسبب المارة في 9 حوادث”.

وأشار إلى أن ولاية البويرة سجلت أكبر عدد من الحوادث “14 حادثا”، تليها الشلف “10”، البليدة “9” وعين الدفلى وأم البواقي 8.

ومقارنة مع الأسبوع الماضي، تم تسجيل إنخفاض” في عدد الحوادث ب-16. و في عدد الجرحى بـ -15 مقابل استقرار في عدد الوفيات.

ودعا الرقيب أول عمراني إلى ضرورة احترام قواعد السياقة السليمة. سيما تخفيض السرعة، إحترام مسافة الأمان. مراعاة الأولوية وإشارات المرور، خاصة بالتزامن مع موسم الاصطياف الذي يسجل أعلى نسب الحوادث سنويا.